سلمى حايك تكشف عن غيرة بعض أصدقائها منها بعد زواجها من ملياردير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية سلمى حايك، عن أن العديد من الأشخاص تغيرت طريقة تعاملهم معها بعد زواجها من ملياردير، مضيفة أن البعض شعر بالتهديد منها، أو بالاستنكار، أو الحسد والغيرة، كما ردد البعض: كيف لهذه الميكسيكية، أن تصل في حياتها لكل هذا.

النجمة العالمية البالغة من العمر ٥٢ عاما، ذات الأصول اللبنانية، كشفت ‏في حوارها مع مجلة Town and Country، عن أنها تشعر بالسعادة والرومانسية مع زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري، والذي لم يفكر طيلة زواجهما أن يضع لها حدود في أي شيء وطوال الوقت يدعمها.

وكانت سلمى حايك قد تزوجت من زوجها فرانسوا، في عام ٢٠٠٩، ويحاول كلا الزوجان إسعاد الآخر بشتى الطرق والأساليب، حيث تتمتع علاقتهما بالرومانسية والدعم لكل منهما، وفي نفس الوقت تمنع “سلمى” أن يتدخل أي شخص من الإعلام في علاقتها وتحتفظ بخصوصيتهما.

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وعلى جانب أخر، حضرت النجمة والممثلة المكسيكية سلمى حايك، عدد من عروض الموضة والأزياء في باريس ضمن أسبوع الأزياء والموضة الذي يقام في العاصمة الفرنسية لعام 2019.

النجمة العالمية ظهرت خلال حضورها عرض أزياء المصمم Saint Laurent”“، وشاركها زوجها فرانسوا هينري الظهور على ريد كاربت العرض الذي حضره ما يقرب من 2000 شخص.

وجاءت هذه المناسبة بالتزامن مع احتفال النجمة العالمية البالغة من العمر 52 عاما، بعيد زواجها العاشر، بعد مرور عشرة سنوات على تقدم زوجها فرانسوا هينري للزواج منها في باريس عام 2009 في هذا الوقت من العام.