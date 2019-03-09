بالصور.. تعرف على الفنان الشهير طليق علا رامي ووالد ابنها الوحيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تزوجت الفنانة المصرية علا رامي في بداية حياتها الفنية من فنان مصري وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر خورشيد.

الفنان الشاب عمر خورشيد شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» في صورة لوالده وهو شاب، وعلق قائلا: «والدي الفنان إيهاب خورشيد».

جمهور الفنان الشاب تغزل في وسامة والده في سن الشباب، وأكد الجمهور أنه ورث الكثير من ملامحه، وذلك من خلال عدد من التعليقات.

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إيهاب خورشيد ممثل مصري له عدة مساهمات فنية في فترة الثمانينات، ومن أعماله في السينما: «أولاد الملجأ، عودة الهارب، بنت مشاغبة جدا، على هامش المدينة، المشاغبون في أجازة نص السنة».

علا رامي لم تكمل حياتها الزوجية مع إيهاب خورشيد، ولكنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنها عمر بسنوات قليلة، وتزوج هو من أخرى، بينما تزوجت علا من الفنان نادر أبو الليف وانفصلت أيضا عنه بعد خلافات بينهما.

عمر خورشيد نشر مؤخرا صورة له مع شقيقته من والده أثناء احتفاله بعقد قرانها، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام».