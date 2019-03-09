بالصور- “خبر عاجل” يحتفل بالعيد العاشر بحضور أهل الفن والإعلام

احتفل موقع خبر عاجل لصاحبه ورئيس تحريره الإعلامي زكريا فحام، بالعيد السنوي العاشر، بحضور حشد كبير من نجوم الفن والإعلام والشعراء والملحنين، في مطعم jardin damour.

شهدت السهرة أجواءًا مميزة مليئة بالبهجة، وافتتح الحفل مدير تحرير موقع خبر عاجل الإعلامي محمد شعيب، بمقدمة رحب فيها بكل الحضور وتحدث عن مسيرة خبر عاجل خلال العشر سنوات.

ومن ثم قدم الإعلامي زكريا فحام رئيس تحرير الموقع ليلقي كلمته، والذي بدوره رحب بكل الحضور وعبر عن سعادته بتواجدهم، وقال إنه سيبدأ السهرة بدون النشيد الوطني حتى يشعر بأنه موجود في حفل غير رسمي، بين أحبابه وأصدقاءه.كما تحدث عن عشر سنوات من النجاح في مسيرة خبر عاجل، رغم كل الصعوبات، مؤكدًا على إن هذا الإستمرار والنجاح بفضل محبة القراء الذين يتوافدون بالملايين شهريا لمتابعة كل جديد.

وبعدما انتهى زكريا فحام من كلمته، تم عرض تقرير لعدد كبير من نجوم العالم العربي يهنئون خبر عاجل بعيده السنوي العاشر، ومن بعد ذلك صعد زكريا فحام موجهًا تحية لروح الموسيقار ملحم بركات بحضور زوجته السيدة رنده وابنه الفنان وعد بركات.

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وبعد ذلك فجر “فحام” مفاجأة من خلال عرض تقرير آخر يحكي عن مسيرة فنان مميز وهو النجم نقولا الأسطا، منذ اليوم الأول لتكريمه وحصوله على الميدالية الذهبية من ستوديو الفن حتى اليوم.

وأراد “فحام” أن يكلل مسيرة نقولا الأسطا الفنية التي تخطت 25عاما من النجاحات والتميز، ويهديه درع اليوبيل الفضي، والذي سلمه له الشاعر نزار فرنسيس إلى جانب زكريا فحام.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على أن يشاركوا خبر عاجل فرحته بالنجاح، وقبل بدء البرنامج الفني، افتتح الحفل فرقة تراث لصاحبها السيد/ حسام فياض، بدأوا السهرة بلوحة راقصة فلكلورية أبهرت الحضور وأشعلت الأجواء.

وبعد ذلك بدأ البرنامج الفني، الذي افتتحته النجمة رزان،التي قدمت باقة مميزة من أجمل الأغنيات وسط تفاعل وحماس كبير من الحضور، كما أبدع بعض النجوم بتقديم وصلة غنائية رائعة خلقت أجواء من الألفه والمحبة خلال السهرة.

وخلال الحفل، تم الإعلان عن تأسيس شركة ff لصاحبيها الإعلامي زكريا فحام ودكتور حسام فرفور لتنظيم الحفلات والمناسبات.

يتقدم الإعلامي زكريا فحام بخالص الشكر لصاحبي مطعم Jardin damour، أستاذ فراس مطر وأستاذ نبيل عزيز، لمساهمتهما في إنجاح هذا الحفل، كما نتوجه بشكر خاص لفرقة تراث لصاحبها السيد/ حسام فياض، التي قدمت لوحة فلكلورية تراثية راقصة أشعلت بها الأجواء.