شكرا لقرائتكم خبر عن كانجانا رانوت تعيش قصة حب و "مش عايزة تقول مين هو".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت نجمة بوليوود الشهيرة كانجانا رانوت معجبيها بأنها الآن تعيش قصة حب ، إلا أنها لم تكشف عن هوية هذا الشخص، إلا أنها اعترفت بوضوح بأن لديها "شخصا" في حياتها، و ذلك حسب موقع " ibtimes " .

وبعد ان كشفت أنها تعيش قصة حب، قالت كانجانا رانوت : " أنا الآن لست بحاجة لشكل علاقة تقليدي ، أنا في عمر أرغب في الحصول على علاقة تكون مصدر الهامي في هذه الحياة " .

و استكملت : " انا لا اتذكر أي مرحلة كنت فيها " بدون حب " ، لقد مررت بعدة تجارب سيئة مع الحب ، لكنني استطعت بسرعة أن اتخلص من هذه المراحل المزعجة " .

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