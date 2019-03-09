بمناسبة اليوم العالمى للمرأة ..منة شلبى تستعيد ذكريات أحلى الأوقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، أكدت الفنانة منى شلبى، أن فيلم أحلى الأوقات، ليس فقط بطولة نسائية جماعية، ولكن أيضا ضم فريق من النساء خلف الكاميرا.
الفنانة منة شلبى، نشرت صورة لمشهد من فيلم أحلى الأوقات، وضم كلا من الفنانة حنان ترك و هند صبرى.
منة شلبى
وعلقت قائلة :"كل سنة وإحنا واقفين مع بعض وبنقوي بعض وأحلى أوقاتنا مع بعض وبالمناسبة، فيلم أحلى الأوقات مش بس بطولة نسائية جماعية..الفيلم من إخراج هالة خليل، تأليف وسام سليمان،مونتاج منار حسني، ديكور شيرين فرغل و شيرين فرج.. we can do it ".
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