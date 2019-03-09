صاحبة" قلب وراح".. المطربة سمية درويش تنشر صور حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت المطربة سمية درويش عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من حفل زفافها على المخرج نبيل مكاوي.
وعلقت سمية على الصور قائلة: "إنه الرجل الذي خطفني بحنانه"، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي سمية وتمنوا لها النجاح في حياتها الأسرية، .
سمية درويش طربة مصرية من مواليد القاهرة عام 1990 ، بدأت مشوارها الفنى بأغنية "قلب وراح"، ثم أطلقت البوم "بقيت بتوحشنى سنة 2007، وأطلقت ألبومها الثانى فى 2009 مع شركة مزيكا الذى حمل اسم "مش سهلة".
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