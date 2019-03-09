محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365 أمس الجمعة عددًا من الأخبار الفنية، المتعلقة بمحمد رمضان ونادية حمزة مخرجة ناقشت أفلامها أزمات المرأة، ونساء تألقن خلف الكاميرات إحداهن صاحبة رقم قياسي، ورسائل النجوم للمرأة في يومها العالمي، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| إليسا تعلق على خلافاتها مع نوال الزغبي ونجوى كرم.. و"رمضان" يكشف تفوقه على ويل سميث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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