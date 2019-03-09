ماريتا الحلاني في الجيم وريهام حجاج على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ24 ساعة الماضية..

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة إعجاب متابعيه.

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة جمعتها بأصدقائها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بزوجته أمام منزليهما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق "صباح الفل".

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة جديدة لها بملابس كاجوال، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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هبة عبد الحكيم

شاركت الفنانة هبة عبدالحكيم جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بملابس كاجوال.

دينا حايك

نشرت المطربة اللبنانية دينا حايك صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستان ذهبي، وزينته بالمجوهرات.

شيرين

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة بلوك جديد، وشعر أسود، وعلقت: "كل سنة وكل ست جدعة طيبة".

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت من أمام البحر، وارتدت ملابس كاجوال ونظارة.

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سليم الأنصاري وبروسلي كلبش 3، إن شاء الله".

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، صورة لها داخل إحدى صالات "الجيم"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".