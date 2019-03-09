رسائل النجوم في يوم المرأة العالمي وهذه قصة "تيشيرت" يارا الداعمة للنساء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 12:30 صباحاً - وجه العديد من الفنانين العرب، رسائل خاصة بمناسبة الاحتفال بالـ يوم العالمي للمرأة تحت هاشتاغ "يوم المراه العالمي" والذي لا يزال يتصدر موقع "تويتر" لغاية الآن.



الفنانة نانسي عجرم غردت عبر حسابها على "تويتر": المرأة مش يوم وبس، المرأة بتعطي الحياة وهي الحياة. هي الأم، البنت والأخت هي العاملة،الحكيمة والوزيرة. بتمنى من كل امرأة تكون إنسانة قادرة وقوية، صامدة وواعية، تعرف قيمة حريتها وتتصرف معها بحكمة تيكون الاتزان شعار مجتمعاتنا وأسلوب حياة للأجيال الجاية".



أما الممثلة سيرين عبد النور فقالت في تغريدة لها: "قولي له أنا حنونة صبورة ومثقفة، أنا قوية ذكية وأحل مشاكلي بنفسي… وان احتجت أي مساعدة فأنا هنا لأنني امرأة".



أما اليسا فحرصت على توجيه دعوة واحدة لكل نساء العالم هي: "المرأة ليست نصف المجتمع فحسب. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية. في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا".



الممثلة هند صبري كتبت عبر حسابها على "انستقرام": ""كل عام و نحن بخير.. كل عام و نحن قويات ، ناجحات ، فعالات. كل عام و نحن نغير العالم إلى مكان أرقى وأفضل".



من جهتها، أحلام وجهت عبر حسابها على "تويتر" معايدة لوالدتها ولكل أمهات العالم العربي بهذا اليوم وجاء في تغريدتها: "كل عام وامي وامهاتكم بالف خير".



حملت معايدة كنزة مرسلي في هذا اليوم معايدة وطنية بامتياز وجاء في تغريدتها: "كل يوم والمرأة بألف خير يوم غالي مع خروج #حراير_الجزائر جنب الى جنب مع الرجال تقول بأعلى صوت الله يحميكي يا أُمنا #الجزائر".



أما النجمة بلقيس فهنأت نفسها والنساء في هذا اليوم وقالت في تغريدتها: "مبارك لي ولجميع النساء #يوم_المرأة_العالمي شكرًا لكل من آمن بِنَا..شكرًا لكل من قمعنا فذلك لم يزدنا سوى إصرارا فوق إصرارنا..شكرًا لحكوماتنا التي وهبتنا حقوقنا وجعلت "تمكين المرأة" جزءا لا يتجزا من خطط التطوير المستقبلية.. فلنفرح..ننطلق..وننجز المزيد".



النجمة نوال الزغبي وجهت رسالة إلى النساء باللغة الإنجليزية عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "يوم امرأة عالمي سعيد⁠ لجميع النساء المستقلات والقويات على وجه الأرض".



الممثلة نادين نسيب نجيم نشرت صورة لها ومقطعاً من خطابها حينما حصدت جائزة الـ "موريكس دور" التي أهدتها لكل امرأة ولطفلتها هيفين طالبة منهن أن تؤمن بحالهن وقوتهن".



من جهتها النجمة ميريام فارس قالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "حلو يكون في يوم المرأة العالمي بس العيد ما بيكتمل بالنسبة لإلي إلا لما تنال المرأة العربية وخاصة المرأة اللبنانية كل حقوقها اللي عم بتطالب فيها".

أما نجوى كرم فقالت في تغريدة لها: " كل الدني ولدت من إم وكل الدني عشقت المرأة وكل الدني بتشهد على انجازاتها كل عام والمرأة ورا كل عظيم".

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أما يارا فكانت رسالتها الأقوى بين النجمات وشاركت هذا العام بحملة شراء "تيشيرت (أنا امرأة) يعود ريعها لدعم جمعية "كفى" التي تعنى بالنساء المعنفات وكانت يارا قد صورت إعلانا خاصاً لها بعدسة المصور جان كلود بجاني مسؤول الحملة وجاء في تغريدة يارا: "#أنا_امرأة قوية، مبدعة، حرة، حالمة ... لنفرد أجنحتنا و نصنع الفرق قوموا بشراء تيشرت #أنا_امرأة من @moniandj ليعود ريعها لمساندة مركز دعم النساء ضحايا العنف في منظمة كفى".



كما كانت معايدة من النجوم الرجال للمرأة في يومها. وكالعادة يعايد الفنان كاظم الساهر بقصيدة له من توقيع نزار قباني بعنوان "لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك ياحبيبتي"، وكان كاظم كتب تغريدة أخرى جاء فيها: "كل عام و نساءنا بألف صحة و سلامة و خير".



أما الفنان حسين الجسمي فقال في تغريدة له: "لو لم تكن المرأة وطناً .. لعاش جميع الرجال لاجئين".



من جهته الفنان رامي عياش قال في تغريدة له: "المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل، المرأة هي الأم والأخت والزوجة".



وقال الفنان الشاب محمد عساف في تغريدة له: "رمز الإرتكاز و وَتَد الحياة ... هي الوطن تحية و رسالة إحترام و تقدير لعطائها و نضالها و تفانيها لتحقيق الحقوق".

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