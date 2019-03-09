"أغدًا ألقاك" و"بعيد عنك" يسلطنون جمهور الساقية

عاش جمهور ساقية عبد المنعم الصاوى حالة من السلطنة والانسجام مع رائعتى كوكب الشرق أم كلثوم أغدًا ألقاك وبعيد عنك، وذلك بالتعاون مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات خلال حفلها الشهرى والتى اعتادت أن تُقدمه من خلال مسرح الساقية للعرائس على مسرح الحكمة.

موسيقى أغدًا ألقاك كانت إعلانًا رسميًّا لبدء الجزء الأول من الحفل، وهى من كلمات الهادى آدم وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وفى الجزء الثانى شدت كوكب الشرق برائعتها بعيد عنك، كلمات الشاعر مأمون الشناوى وألحان الموسيقار بليغ حمدى.

الجدير بالذكر أن الساقية تقدم منذ أكثر

من ثلاثة أعوام حفلتين متتاليتين لكوكب الشرق نظرًا للإقبال الشديد على الحفل، ومع ختام كل حفلة يصعد فريق مسرح الساقية للعرائس بقيادة مؤسسه ومؤسس الساقية المهندس محمد عبد المنعم الصاوى لتحية الجمهور، وعقب تحيته للجمهور ولأم كلثوم التى أمتعتنا بأغنياتها أعلن الصاوى أن كوكب الشرق أم كلثوم سوف تشدو فى حفلها القادم برائعتيها يا مسهرنى وفكرونى.