نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا جديدًا للفنانة الصغيرة جميلة الملامح صاحبة الصوت القوى "جويرية حمدى" المغنية التى لا تتعدى الخمس عشرة عامًا والتى تمتلك حنجرة ذهبية كما قال عنها كل من سمعها من الجمهور والموسيقيين والمغنيين أيضًا، أطربت جمهور ساقية الصاوى خلال حفلها الأول فى أحضان الساقية بأغنيات متميزة والتى منها (الحباللى كان والقريب منك بعيد وجانا الهوى واللى تعبنا وخطوة ومشاعر والحكاية) وسط ترحيبات كبيرة من الحضور.
وأعربت الفنانة الواعدة عن سعادتها بإقامة أول حفل لها بالساقية وقالت إنها خاضت تجربة سابقة مع إحدى الفرق الموسيقية على خشبة المسرح بالساقية وتمنت أن تقدم حفلًا
ورجوعًا لأجواء الحفل فقد أضافت جويرية للحفل أغنيات متميزة أخرى منها (هافانا وسيرة الحب وقال جانى ويتعلموا) وسط تحيات كبيرة من الحضور الذى تسارع لالتقاط الصور التذكارية معها بعد نهاية الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر حفل غنائي للفنانة الواعدة جويرية حمدي بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.