حفل غنائي للفنانة الواعدة جويرية حمدي بساقية الصاوي

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا جديدًا للفنانة الصغيرة جميلة الملامح صاحبة الصوت القوى "جويرية حمدى" المغنية التى لا تتعدى الخمس عشرة عامًا والتى تمتلك حنجرة ذهبية كما قال عنها كل من سمعها من الجمهور والموسيقيين والمغنيين أيضًا، أطربت جمهور ساقية الصاوى خلال حفلها الأول فى أحضان الساقية بأغنيات متميزة والتى منها (الحب

اللى كان والقريب منك بعيد وجانا الهوى واللى تعبنا وخطوة ومشاعر والحكاية) وسط ترحيبات كبيرة من الحضور.

وأعربت الفنانة الواعدة عن سعادتها بإقامة أول حفل لها بالساقية وقالت إنها خاضت تجربة سابقة مع إحدى الفرق الموسيقية على خشبة المسرح بالساقية وتمنت أن تقدم حفلًا

تنفرد به مع حضورها الكبير وسعدت اليوم بتحقيق هذا الحلم، وقالت أيضًا بأن والدتها صاحبة الفضل عليها وتربيتها فى بيئة موسيقية صحيحة وأنها تساعدها خلال مشوارها الفنى وتتمنى أن تقدم حفلات عديدة وبها حضور كبير بالساقية وعلى مسارح مختلفة.

ورجوعًا لأجواء الحفل فقد أضافت جويرية للحفل أغنيات متميزة أخرى منها (هافانا وسيرة الحب وقال جانى ويتعلموا) وسط تحيات كبيرة من الحضور الذى تسارع لالتقاط الصور التذكارية معها بعد نهاية الحفل.