الثلاثاء.. حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء حفله القادم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و 13 مارس الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم خيرت، خلال الحفل باقة متنوعه من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرةقضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، الخواجة
جدير بالذكر أن عمر خيرت أقام قبل أيام حفل موسيقي، في مول العرب مدينة 6 أكتوبر لأول مره، وسط حضور جماهيري ضخم وحقق نجاحًا كبيرًا.
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