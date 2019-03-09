غدًا.. حفل صوفي لفرقة الحضره بالربع الثقافي

تستعد فرقة الحضرة لحفل إنشاد الديني عامر بالإبتهالات و المدائح النبويه، في الربع الثقافي بشارع المعز، وذلك يوم غدًا السبت الموافق 9 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يشدو فريق "الحضره" من

المنشدين بأصواتهم العذبه أجمل الإبتهالات والقصائد الدينيه التي تنشر السكينه في الأجواء منها "الي النبي، الله، يا صاحب القبه الخضرا، يا كرام جودو، مديح طه، وغيرها".

جدير بالذكر أن "الحضرة" هي فرقه مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، يقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والإبتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ السادة الصوفية في حب الله ومدح الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه وسلم.