في اليوم العالمي للمرأة.. تعرف علي هدية سعد لمجرد لوالدته وكل النساء

نشر الفنان سعد لمجرد مقطع فيديو، هنأ من خلاله والدته وجميع نساء العالم في اليوم العالمي لهن، بأغنيه "خدني معك" كهدية تقدير وعرفان، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
غني سعد بصوته أغنية خدني معك، الدويتو الشهير للمطرب فضلشاكر ويارا، وعلق قائلًا: " بسيطة مني لك امي ولكل نساء العالم.. كل عام وانتن بالف خير"، وعبر الكثير من متابعيه عن سعادتهم بتلك اللفته اللطيفه منه وأبدوا إعجابهم بصوته وبالأغنية.
جدير بالذكر أن يوم المرأه العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، تجري فيه الإحتفالات في كل العالم، كل بلد علي طريقته تقديرًا لإنجازاتها الملموسه في كل المجالات، وقد تم تخصيص ذلك اليوم بشكل رسمي عقب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.
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