كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 11:47 مساءً -
قامت وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب ، فرانزيسكا جيفى بمشاركة عمال شركات النظافة فى جمع القمامة من أمام المنازل احتفالا باليوم العالمى للمرأة.
وقامت الوزيرة باستقلال أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنين بأن وزيرة تجمع القمامة.
واليوم العالمى للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالا بيوم المرأة… وزيرة المانية تقوم بجمع القمامة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.