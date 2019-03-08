احتفالا بيوم المرأة… وزيرة المانية تقوم بجمع القمامة!

قامت وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب ، فرانزيسكا جيفى بمشاركة عمال شركات النظافة فى جمع القمامة من أمام المنازل احتفالا باليوم العالمى للمرأة.

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وقامت الوزيرة باستقلال أحد السيارات التابعة لجمع القمامة من المنازل ليفاجئ المواطنين بأن وزيرة تجمع القمامة.

واليوم العالمى للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.

والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945