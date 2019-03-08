"وأنا رايحة السينما" يفوز بـ"أفضل فيلم" في مهرجان شرم الشيخ

اختتمت، الجمعة، فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته الـ13، وحصل فيلم "وأنا رايحة السينما"، للمخرجة سندس طارق، على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الطلبة، واكتفت اللجنة بجائزة واحدة لهذه المسابقة، بسبب تقارب مستوى باقي الأفلام.

وفي مسابقة الفيلم القصير، حصل الفيلم المصري "رسالة لوالدي"، للمخرج لؤي جلال، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الفلسطيني "العبور"، للمخرج أمين نايفة، على المركز الثالث في المسابقة، وحصل على جائزة المركز الثاني الفيلم السوري "نخب ثاني، للمخرج أسامة عبيد، أما الفيلم الفائز بالمركز الأول فهو الإيراني" نسيان" للمخرج فاطمة محمدي".





وفي مسابقة أفلام التحريك، ذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك طويل للفيلم الإيراني "الخيال الأخير" للمخرج أشكان راهوجزار.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل عن جوائزها؛ حيث حصل الفيلم الإيراني "76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامي"، للمخرج سيف الله صمديان، على تنويه خاص، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم الأفغاني "روك كابول"، للمخرج ترافيز بيرد، وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم الفيتنامي"سونج لأنج" للمخرج ليون لي.





Advertisements

وفي مسابقة الورش، حصل فيلم "لقاء عائلي" على المركز الثالث، وحصد فيلم "حارس المسرح" المركز الثاني، وكان المركز الأول من نصيب فيلم "ذاكرة الغروب".

وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل، حصل فيلم "بايجال" للمخرج إلدار فجفاروف، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الياباني" المسدس" على جائزة أحسن سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو.





وحصلت على جائزة "سعاد حسنى" لأحسن ممثلة، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار، الطفلة "كين سي آه"، بطلة فيلم "الآنسة بايك"، وحصد جائزة "أحمد زكي" لأحسن ممثل، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار، "هوانج جين جي"، بطل الفيلم الصيني "الضلع"، أما جائزة أحسن مخرج فقد ذهبت إلى "ليون لي" مخرج فيلم "سونج لانج" من فيتنام، وحصد فيلم "مسافرو الحرب"، للمخرج جود سعيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة أفضل فيلم، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار، وفاز بها فيلم "رونا.. أم عظيم" من أفغانستان، إخراج جامشيد محمودي.







