شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تقدم دور مغنية فى "علامة استفهام" مع محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة ميرهان حسين عن طبيعة الدور الذى تقدمه فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، موضحة أنها تظهر بشخصية مُغنية خلال الأحداث لتعود بهذا الدور إلى الغناء بعد غياب لاسيما وأن بدايتها كانت من خلال برنامج "ستار أكاديمى".

وأكدت ميرهان لـ"الخليج 365" على سعادتها الكبير بترشيحها لدور تقدم فيه تمثيل وغناء فى نفس الوقت، وتعتبره فرصة كانت تتمناها وتنتظرها، مشيرة إلى أنها تريد أن يعرف الجمهور أنها تغنى ولديها هذه الموهبة خاصة وأن هناك الكثير لا يعرف ذلك بعد انشغالها عن الغناء والاهتمام بالتمثيل طوال السنوات الماضية رغم أن بدايتها كانت مطربة قبل عدة سنوات.



ميرهان-حسين-فى-كواليس-علامة-استفهام

مسلسل "علامة استفهام" يسجل التعاون الثانى بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم "الخلبوص"، والعمل تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

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وتظهر ميرهان فى رمضان المقبل بمسلسل ثانى هو "بركة" مع النجم عمرو سعد حيث تشارك بظهور خاص على الحلقات، وتصور حالياً مشاهدها المتبقية فى العمل الذى يشارك فى بطولته هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، وعمر زهران، من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.