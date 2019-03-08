شكرا لقرائتكم خبر عن لوك براين وميرندا لامبيرت وأوربان أبرز المشاركين بـ CMA Fest لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة Country Music Association عن النجوم العالميين مقدمى الاستعراضات الغنائية الراقصة بـ " CMA Fest " لعام 2019 و المقرر إقامته في ناشفيل بالولايات المتحدة الامريكية شهر يونيو المقبل .

ضمت القائمة المعلنة عددا من المغنيين الجدد في عالم الـ " country music " إضافة الي أسماء بارزة في صناعة هذه النوعية من الموسيقي ، من أبرز النجوم المشاركين بـ " CMA Fest " كيلسي باليريني ، ديريك بنتلي ، Brothers Osborne ، كين براون .

كما ضمت القائمة لوك براين و ميرندا لامبيرت و مارين موريس و كالري اندروود وكيث أوربان و Little Big Town و غيرهم .

Advertisements

و يشارك ايضا في " CMA Fest " لعام 2019 لورين ألينا وديفين داوسون كذلك آرون واتسون .