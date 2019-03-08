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شكرا لقرائتكم خبر عن لوك براين وميرندا لامبيرت وأوربان أبرز المشاركين بـ CMA Fest لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة Country Music Association عن النجوم العالميين مقدمى الاستعراضات الغنائية الراقصة بـ " CMA Fest " لعام 2019 و المقرر إقامته في ناشفيل بالولايات المتحدة الامريكية شهر يونيو المقبل .
ضمت القائمة المعلنة عددا من المغنيين الجدد في عالم الـ " country music " إضافة الي أسماء بارزة في صناعة هذه النوعية من الموسيقي ، من أبرز النجوم المشاركين بـ " CMA Fest " كيلسي باليريني ، ديريك بنتلي ، Brothers Osborne ، كين براون .
كما ضمت القائمة لوك براين و ميرندا لامبيرت و مارين موريس و كالري اندروود وكيث أوربان و Little Big Town و غيرهم .
و يشارك ايضا في " CMA Fest " لعام 2019 لورين ألينا وديفين داوسون كذلك آرون واتسون .
brothers
كين اوربان (1)
كين اوربان (2)
لورين اليانا وكين براون
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