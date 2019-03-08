شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .."عشان ساب المايك شغال ومشى".. بسمة بوسيل تغنى لتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة رقيقه من الفنانة بسمة بوسيل، إلى زوجها تامر حسنى، غنت أغنيته "ناسينى ليه"، مشيرة أنها الأجمل التى أحبتها فى حياتها لنجم الجيل.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، "فيديو" أثناء غنائها أغنية "ناسينى ليه" لزوجها الفنان تامر حسنى، وعلقت قائلة:"من أحلى الأغانى اللى حبيتها فى حياتى لتامر حسنى ..عشان متسيبش المايك شغال و تمشى غنيتها أنا".

وحققت "فيديو كليب" النجم تامر حسنى الأخير أكثر من 22 مليون مشاهدة بعد طرحه منتصف فبراير الماضى بما يعنى وصوله إلى هذا الرقم خلال ثلاثة أسابيع فقط وقبل شهر من طرحه عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "ناسينى ليه" من كلمات تامر حسين وتوزيع تامرعلى ووسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

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