بينها "امرأة للأسف"و"نساء صعاليك".. نادية حمزة مخرجة ناقشت أفلامها أزمات المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نادية حمزة كاتبة ومخرجة برز اهتمامها بقضايا المرأة وأزماتها، من خلال الأفلام التي قدمتها، ونسلط الضوء عليها في اليوم العالمي للمرأة.

ولدت نادية حكزة في 1 يونيو 1939، وتخرجت في قسم الصحافة كلية الآداب عام 1964، وتوفيت في 18 سبتمبر 2012.

بدأت حمزة حياتها كملاحظ سيناريو ومساعد مخرج في عدة أفلام بينها "صغيرة على الحب" و"آنسات وسيدات" و"احترسي من الرجال يا ماما".

وفي عام 1984، انطلقت وبدأت العمل كمخرجة ومؤلفة، إذ أخرجت 16 فيلما وكتبت 7 منها.

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وركزت في معظم هذه الأفلام على قضايا المرأة، إذ قدمت في عام 1985 فيلم النساء، من بطولة ليلى علوي وبوسي، وفي عام 1986 فيلم نساء خلف القضبان، من بطولة بوسي وسماح أنور وسناء جميل، وفي عام 1988 فيلم حقد امرأة من بطولة بوسي وسميرة محسن وتهاني راشد.

كما قدمت فيلم امرأة للأسف عام 1988، من بطولة يسرا، وفي العام نفسه فيلم "المرأة والقانون" من بطولة شريهان وماجدة الخطيب، وفي عام 1990 قدمت فيلم معركة النقيب نادية، من بطولة سهير رمزي وميمي جمال وكرم مطاوع.

وفي عام 1991 قدمت فيلم نساء صعاليك، من بطولة سهير رمزي وسماح أنور وفيفي عبده وصفاء السبع، كما قدمت فيلم همس الجواري في عام 1992 من بطولة ميرفت أمين وفارق الفيشاوي.

كما قدمت فيلم "امرأة وامرأة" عام 1995، من بطولة صفية العمري ودلال عبد العزيز وعائشة الكيلاني.