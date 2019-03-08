محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأخبار المتعلقة بتطورات الحالة الصحية لنجل مها أحمد ومجدى كامل، والترشيحات المبدئية لأوسكار 2020، وهجوم على حلا شيحة بسبب مسلسل زلزال، ومحمد رمضان ينتهي من الخدمة العسكرية ونقل خالد سليم للمستشفى، وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفن في أسبوع| العثور على فنان ميتا ونقل خالد سليم ونجل مها أحمد للمستشفى وانتهاء تجنيد محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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