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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
احتفى الفنان محمد رمضان بتفوق قناته على الـ"يوتيوب"على قناة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".
وكتب رمضان: "لما تبقى قناة will Smith على يوتيوب رقم 9 في تصنيف أكبر 10 قنوات ممثلين، وقناتي رقم 2، يبقى طبعا الحمد لله، ثم شكرا سيادة الجمهور الغالي">
وحل رمضان في المركز الثاني بعد إريانا جراندي، أكثر نجوم الفن شهرة على موقع يوتيوب، بينما حل الفنان ويل سميث في المركز التاسع، وفقا لموقع "youtube channel stats".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفوقه على ويل سميث.. محمد رمضان: "شكرًا لجمهوري الغالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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