بعد تفوقه على ويل سميث.. محمد رمضان: "شكرًا لجمهوري الغالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفى الفنان محمد رمضان بتفوق قناته على الـ"يوتيوب"على قناة الفنان العالمي ويل سميث، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وكتب رمضان: "لما تبقى قناة will Smith على يوتيوب رقم 9 في تصنيف أكبر 10 قنوات ممثلين، وقناتي رقم 2، يبقى طبعا الحمد لله، ثم شكرا سيادة الجمهور الغالي">

وحل رمضان في المركز الثاني بعد إريانا جراندي، أكثر نجوم الفن شهرة على موقع يوتيوب، بينما حل الفنان ويل سميث في المركز التاسع، وفقا لموقع "youtube channel stats".