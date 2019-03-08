محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان سلمان خان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته وجدته. وكتب سلمان خان في تعليقه على الصورة: "يوم مرأة سعيد". يذكر أن سلمان خان ممثل هندي شارك في أكثر من 100 فيلم هندي، وكان ظهوره الأول في فيلم "Biwi Ho To Aisi" بدور ثانوي، نجاحه التجاري الأول كان في فيلم "Maine Pyar Kiya"، وشارك مؤخرا في فيلم "zero" للنجم شاه روك خان.

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كانت هذه تفاصيل خبر مع أمه وجدته.. سلمان خان يحتفل باليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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