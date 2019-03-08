أحمد حاتم ينشر مشهدا من "قصة حب" ثم يحذفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام " مشهدا مؤثرا من فيلم "قصة حب"، يجمعه بالفنانة الشابة هنا الزاهد، ثم حذفه. ويُظهر المشهد إخبار أحمد حاتم لـ"هنا الزاهد"، بإصابته بالسرطان. وعلق عليه: "مشهد من فيلم #قصة حب". يذكر أن "قصة حب " قصة وإنتاج ياسر صلاح، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، من بطولة ياسر الطوبجى، وعلا رشدي، ومؤمن نور، وإخراج عثمان أبو لبن، ويعرض حاليا في دور العرض المصرية.

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