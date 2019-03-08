القائمة الكاملة لجوائز الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاَسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

أسدل الستار منذ قليل على الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الاَسيوية، بإعلان جوائز الدورة في حفل حضره صناع الأفلام بأحد المنتجعات شرم الشيخ.

وجاء توزيع الجوائز على النجو التالي..

أعلن جائزة مسابقة "أفلام الطلبة" الممثل عمرو عابد عضو لجنة التحكيم وحصل عليها فيلم "وأنا رايحة السينما" للمخرجة سندس طارق وتسلمها دكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة.

وفي مسابقة "الفيلم القصير"، حصل الفيلم المصري "رسالة لوالدي"، للمخرج لؤي جلال، على تنويه خاص، فيما حصل الفيلم الفلسطيني "العبور"، للمخرج أمين نايفة، على المركز الثالث في المسابقة، وحصل على جائزة المركز الثاني الفيلم السوري "نخب ثاني، للمخرج أسامة عبيد، أما الفيلم الفائز بالمركز الأول فهو الإيراني" نسيان" للمخرج فاطمة محمدي.

وفي مسابقة "أفلام التحريك" ذهبت جائزة أفضل فيلم تحريك طويل للفيلم الإيراني "الخيال الأخير" للمخرج أشكان راهوجزار.

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وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة "الفيلم التسجيلي الطويل" عن جوائزها، حيث حصل الفيلم الإيراني "76 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامي"، للمخرج سيف الله صمديان، على تنويه خاص، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل للفيلم الأفغانستاني "روك كابول"، للمخرج ترافيز بيرد، وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد للفيلم الفيتنامي"سونج لأنج" للمخرج ليون لي.

وفي جوائز مسابقة "الورش" حصل فيلم "لقاء عائلي" على المركز الثالث، وحصد فيلم "حارس المسرح" المركز الثاني، وكنت المركز الأول من نصيب فيلم "ذاكرة الغروب".

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة "الفيلم الروائي الطويل" عن جوائزها، وحصل فيلم "بايجال" للمخرج إلدار فجفاروف، على تنويه خاص، وحصل الفيلم الياباني" المسدس" على جائزة أحسن سيناريو لكاتبا الفيلم ماساهارو تاكي وهايديكي شيشيدو.

أما جائزة (سعاد حسنى) لأحسن ممثلة، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، حصلت عليهت الطفلة "كين سي آه"، بطلة فيلم "الآنسة بايك"، وحصد جائزة (أحمد زكي) لأحسن ممثل، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من نقابة المهن التمثيلية، "هوانج جين جي"، بطل الفيلم الصيني "الضلع".

فيما كانت جائزة أحسن مخرج فقد ذهبت إلي "ليون لي" مخرج فيلم "سونج لانج" من فيتنام، وحصد فيلم "مسافرو الحرب"، للمخرج جود سعيد، جائزة أفضل فيلم عربي، وأخيراً جائزة أفضل فيلم، وقيمتها ثلاثة آلاف دولار مقدمة من قناة الغد، وفاز بها فيلم "رونا.. أم عظيم" من أفغانستان، إخراج جامشيد محمودي.