بالفيديو: في يوم المرأة العالمي.. نجاحات عالمية لنجمات الفن العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 8 مارس 2019 07:34 مساءً - في الثامن من مارس كل عام، يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، دعمًا لنضال النساء نحو المساواة، وتحفيزًا لهنّ على إبراز مواهبهنّ وتحقيق الإنجازات، لاسيما وأنّ الواقع يؤكد يوميًّا أنّ المرأة عندما تسنح لها الفرصة تحقق ما يعجز عنه أغلب الرجال، وبخاصة في الوسط الفني، حيث حقق العديد من النجمات إنجازات عالمية بمضمار موهبتهنّ الفنية، وبمجالات أخرى تطوعية إنسانية، "الخليج 365" يرصد معكم أبرز ما حققته نجمات الفن العربي في العام الماضي.



نجمة إنجازات المرأة في العام 2018 هي المخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي حققت بفيلمها الجديد "كفر ناحوم"، 19 جائزة عالمية، أغلبها يُمنح لأول مرة لمخرجة من لبنان، أبرزها جائزة لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي في دورته الأخيرة بفرنسا، وجائزة الجمهور في "مهرجان سيراييفو" للأفلام السينمائية، وجائزة الجمهور بمهرجان "جينت"، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في "مهرجان مالبورن" للأفلام السينمائية، وجائزة الجمهور بالدورة 48 لمهرجان روتردام السينمائي، حيث تم عرضه في قسم "الأضواء"، كما فاز بطل الفيلم زين الرافعي بجائزتين كأفضل ممثل، إحداهما في مهرجان "أنطاليا" السينمائي، والأخرى في المكسيك عن دوره كبطل للفيلم.

اعلان فوز نادين لبكي بجائزة مهرجان كان





"كفر ناحوم"، ترشح أيضًا للقائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، كما ترشح لجائزة "غولدن غلوب"، وتدور أحداث الفيلم في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي، التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبّع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يعيشه، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

زغرودة نادين لبكي





الشابة السعودية بسمة العتيبي، صاحبة إنجاز غير مسبوق للمرأة السعودية بخاصة، والخليجية بصفة عامة، بعدما حصلت على لقب ملكة المواهب، لتفوقها المتميز في الغناء في مسابقه ملكة جمال العرب في أمريكا لغناء الأوبرا، لتصبح أول مغنية بوب أمريكي، لتشتهر باسم "BAZMA"، وذلك للمرة الأولى بتاريخ المملكة.



بسمة العتيبي، من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها وهي في عمر 12 عامًا إلى أمريكا، وسجلت تجربتها الأولى في مهرجان جوائز الموسيقى في لوس أنجلوس، وفازت بها كمغنية بوب لفئة الشباب، ودخلت العتيبي مجال التمثيل بدور رئيسي في فيلم قصير، تناول قصة فتاة مراهقة تعاني مرض فصام الشخصية، بسبب تحرش والدها الجنسي بها في طفولتها.



المخرجة سؤدد كعدان أعادت السينما السورية إلى منصات التتويج في المحافل العالمية، رغم الظروف القاسية التي تتعرض لها الصناعة في بلادها، وحصد فيلمها الأخير "يوم أضعت ظلي" The Day I Lost My Shadowعلى جائزة "أسد المستقبل..لويجي دي لاورينتس"، في مسابقة آفاق الرسمية، بمهرجان فينيسيا الدولي.



وبالوقت نفسه باتت سؤدد الشخصية الفنية العربية الوحيدة، المؤكد حضورها حفل "غاليري" الدورة المقبلة لمهرجان كان، لعرض ومناقشة مشروع فيلمها الجديد "نزوة".



إنجازات نجمات الفن العربي العالمية ليست فردية فقط، فهناك إنجاز جماعي حدث مع إعلان الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الصورة، المسؤولة عن توزيع جائزة الأوسكار، فتح أبوابها أمام 8 من صنّاع السينما العرب، للانضمام إلى الأكاديمية، والمشاركة في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة الأوسكار بدورتها المقبلة، والمفاجأة أنّ الأغلبية كانت للمرأة، فتم اختيار المخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، والممثلة والعازفة الجزائرية صوفيا بوتلة، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، صاحبة المركز الخامس ضمن قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا في أفريقيا عن فئة الفنون والثقافة، وفقًا لمجلة "نيو أفريكان".



نجاح نجمات الفن العربي ليس حكرًا على صناعة السينما فقط، فقد تُوّجت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بجائزة الأيقونة الخاصة لمهرجان الـBAMAتكريمًا لها، على مسيرتها الفنية الطويلة، ولكنها رفضت السفر إلى أمريكا لاستلام الجائزة، تضامنًا مع ضحايا حرائق كاليفورنيا، وتسلمت المغربية دنيا بطمة جائزة أفضل فنانة صاعدة لعام 2018 من الجائزة نفسها، وكانت المطربة العربية الوحيدة التي حضرت فعاليات حفل تسليم الجوائز العالمية.

تتويج دنيا بطمة بجائزة الباما





الفنانة بسمة غابت عن الأنظار ثلاث سنوات كاملة لرعاية طفلتها، وعادت إلى السينما المصرية في العام 2018، لتحقق 3 جوائز عالمية بفيلمها "بعلم الوصول" في ورشة "فاينال كات"'Final Cut in Venice' workshop للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان فينيسيا، والجائزة الأولى بقيمة 15 ألف يورو، لعملية تصحيح الألوان بستوديو ليز في روما، والجائزة الثانية مقدمة من شركة لاجوني للإنتاج، وقدرها 5 آلاف يورو، والجائزة الثالثة وقيمتها 5 آلاف يورو أيضًا.



الفنانة إلهام شاهين واحدة من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة، ونالت العديد من الجوائز والتكريمات عن أفلامها "النسوية"، ولكنها حققت إنجازًا عالميًّا آخر، بعدما اختارها المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا، لتنصيبها سفيرة للتراث العربي، وتم تتويجها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للحفاظ على التراث، المنعقد بنهاية ديسمبر 2018.



وأكد المركز في بيانه الرسمي أنّ اختيار إلهام، يأتي للتأكيد على أنّ للفن دورًا مؤثرًا في التوعية للحفاظ على التراث، بخاصة وأنّ عددًا كبيرًا من فناني العالم، شاركوا مؤخرًا في حملات للتوعية بأهمية الحفاظ على التراث من تأثير التغيرات المناخية.



الفنانة شيرين رضا انضمت لقائمة سفيرات النوايا الحسنة مطلع العام 2019، عندما اختارتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم، سفيرة لمبادرة "إيد بتسلم إيد" لعلاج التوحّد، وتقرر أن تقوم بتصوير فيلم توعوي لكيفية التعامل المجتمعي مع المصابين، وذلك بمشاركة مجموعة من شباب وأطفال التوحد.



الفنانة الأردنية زين عوض، تم تتويجها بلقب "سفيرة الفن والابداع"، من المجلس البريطاني للتدريب والاستشارات في المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرًا لجهودها في دعم نساء بلدها، على هامش "المؤتمر الدولي الأول للمرأة"، الذي عُقد تحت شعار "المرأة ريادة وقيادة".



منظمة سلام بلا حدود العالمية، منحت الفنانة المغربية رشيدة طلال، وسام سفيرة السلام بالمغرب، لتكون بذلك أول فنانة مغربية تنال وسام سفيرة السلام بالمغرب، وجاء اختيار الفنانة رشيدة لتعزيز أهداف المنظمة في نشر السلام والتآخي البشري، وكجزء من خطة المنظمة في استثمار شعبية الفنانين، والشخصيات العامة البارزة في مجتمعاتها المحلية، بهدف نشر مفاهيم السلام بين شعوب العالم ونبذ العنف بكل أشكاله.



وتم منح الفنانة رشيدة الوسام، لما تمتلكه من قبول جماهيري كبير في مجتمعها، ولاستثمارها الأفكار التي تطرحها في أعمالها في دعم أهداف ورسائل منظمة السلام العالمي، خصوصًا في القضايا التي ترفض العنف الأسري، وقضايا المرأة والطفل والمستضعفين، والتي تطرقت لها الكثير من الأعمال الفنية التي أنتجتها.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>