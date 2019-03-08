سلمى حايك: تغيرت معاملة بعض أصدقائي بسبب زواجي من ملياردير

كشفت النجمة المكسيكية سلمى حايك، أن العديد من الأشخاص تغيرت طريقة تعاملهم معها بعد زواجها من ملياردير، مضيفة أن البعض شعر بالتهديد منها، أو بالاستنكار، وردد البعض: “كيف لهذه الميكسيكية، أن تصل في حياتها لكل هذا”.

وأكدت “سلمى” البالغة من العمر ٥٢ عاما، ذات الأصول اللبنانية، أنها تشعر بالسعادة والرومانسية مع زوجها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري، ولم يفكر طيلة زواجهما أن يضع لها حدود في أي شيء وطوال الوقت يدعمها، وذلك ‏في حوارها مع مجلة Town and Country.

ومن المعروف أن “سلمى” تزوجت من زوجها “فرانسوا” في عام ٢٠٠٩، ويحاول الزوجان إسعاد الآخر بشتى الطرق والأساليب، حيث تتمتع علاقتهما بالرومانسية والدعم لكل منهما، وفي نفس الوقت تمنع “سلمى” أن يتدخل أي شخص من الإعلام في علاقتها وتحتفظ بخصوصيتهما.