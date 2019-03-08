بالفيديو: سعودي يذهل لجنة Arabs Got Talent بعرض خفة مع أطفال متلازمة داون

استطاع المتسابق السعودي عبدالله العيادة أن يذهل لجنة تحكيم عرب غوت تالنت، بعرض الخفة الذي قدمه على المسرح مع أطفال متلازمة داون.

والمتسابق السعودي أشعل مسرح عرب غوت تالنت بعرض الخفة، حيث طلب من الفنان أحمد حلمي أن يختار رقم للنرد، ثم أعطى الفنانة نجوى كرم مكعب وطلب منها اختيار ألوان وجهته، أما العميد علي جابر فاختار ورقة من ورق اللعب “الكوتشينه” مع الاحتفاظ بها وعدم كشفها.

أما المفاجأة التي أشعلت المسرح فكانت عندما طلب المتسابق من الحكام، أن ينظروا على الشاشة الموجودة فظهر عليها مجموعة من الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون.

وطلب المتسابق من أحمد حلمي أن ينظر على الشاشة فكانت المفاجأة أن الطفل يحمل نفس الرقم الذي اختاره على النرد، ثم نظرت نجوى كرم فوجدت الطفل يحمل نفس ألوان المكعب، وكذلك الأمر حدث مع علي جابر.

وحصل المتسابق السعودي على 3 نعم، ليحييه العميد علي جابر على نحو خاص، لأنه أراد أن يلفت النظر إلى متلازمة داون باستغلال موهبة الخفة التي يملكها.