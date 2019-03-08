للمرة الأولى الدكتورة خلود تكشف الجنسية الحقيقيّة لزوجها.. لهذا السبب لا تقيم في بلده

كشفت الدكتورة خلود للمرة الأولى الجنسية الحقيقية لزوجها أمين. وجاء ذلك خلال محادثة أجرتها مع متابعيها عبر خاصية Ask Me A Question عبر “إنستغرام”. ورداً على السؤال: “شعجب عايشين بالكويت مو بالأردن بلد أمين؟” كتبت: “ما في فرق بالأردن أو بالكويت ديرتنا الإثنين”.

وأضافت: “أنا كويتية وديرتي الثانية الأردن. وأمين أردني وديرته الثانية الكويت”. إلا أن متابعة أخرى سألت: “ليش ما تعترفين إن أصلك أردني؟”.

وهو ما استفز خلود وأجابت: “إنت شكلك متابعة جديدة حبيبتي لا تضيعين. زوجي أردني ولوكنت أردنية أكيد رح افتخر. ولي الشرف مثل ما أنا الحين أفتخر إني كويتية”.

كذلك ردّت على أسئلة ترتبط بتوائمها الثلاثة وكشفت أنها علمت بأنها حامل بثلاثة أطفال منذ الشهر الثالث.

وعن سبب عدم عرض وجوههم على المواقعكتبت: “لما يكبرون شوي صغار وايد وايد وايد”.

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