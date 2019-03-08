هاجم الاعلامي صالح الجسمي، شقيق المطرب “حسين الجسمي” الفنانة مريم حسين مجددًا، وقلل من قيمتها، وقال إنه لا يعرفها شخصياً، وحاولت الوصول إلى رقم هاتفه من خلال أصدقائه لكن لم يعطها إياه.
وتفصيلا: وجه سؤال لصالح الجسمي خلال مقابلة تلفزيونية معه حول الفنانة مريم حسين، فطلب الأول وضع النظارات الطبية كونه لا يتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، في إشارة منه للتقليل من قيمتها.
من جهتها ردت مريم بسخرية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:”فديت أنا اللي مستحي واللي يحب جمالي واللي لازم يلبس النظارة عشان يضرب زوم شوي ويشوف جمالي ومقوماتي”. وأضافت: “أنا اللي مستغربة منه ليش ما تبي تعترف بحبك لي قدام الناس. ترا الحب مش غلط حتى لو كان من طرف واحد”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شقيق الفنان حسين الجسمي يهاجم مريم حسين مجدداً وهي ترد: اعترف بحبك لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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