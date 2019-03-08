فصفص في الاستديو.. شاهد: الفنان خالد الفراج يطقطق على الشريان في حلقة هروب الفتيات

قلَّد الفنان خالد الفراج، الإعلامي داود الشريان، ضمن برنامج ساخر على قناة “صاحي” في موقع “يوتيوب”، أطلق عليه اسم “مع باروود”.

وظهر “الفراج” وهو يُلِّقد “الشريان” بشكل ساخر في حلقة هروب الفتيات؛ حيث خطى الفيديو بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن “برنامج داود الشريان”، الذي تبثه قناة “SBC” توقف منذ الأحد الماضي، وذلك بعد عرض 6 حلقات فقط، دون معرفة الأسباب.

وجاءت تعليقات بعض المغردين على حلقة “الفراج” كالآتي:

صاحبة الحساب “SosOo” قالت؛ تعليقًا على الفيديو: “يفوز بأحسن برنامج بقناة صاحي”، فيما شاركها حساب “د.حاذق”، نفس الرأي بقوله: “‏تقليده رهيب”.

من جانبه، قال المغرد “عبدالعزيز المعاوي”: “مبدعين”، وعلق فهـد الحـديـدي”، بشكل ساخر، قائلًا: “مايقدر يقاوم البخاري”.

وعلق عشرات المغردين والمغردات على مقطع الفيديو عن طريق “الضحك”؛ نظرًا للأسلوب الساخر الذي ظهر بهِ “الفراج”.