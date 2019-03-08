محمد هنيدي يهدي الجائزة المالية لأفضل ممثل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

قرر الفنان محمد هنيدي دعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي بجائزة أفضل ممثل بالمسابقة الرسمية وقيمتها 10 آلاف جنيه وستحمل اسم " جائزة محمد هنيدي " ومفترضا أن يحضر النجم الكوميدي ليسلمها للفائز بالجائزة بنفسه في ختام المهرجان، وذلك في إطار مبادرات دعم الفنانين الكبار للمواهب وللطاقات الشبابية وللمهرجانات الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص.
مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى أو دولى يختص بالشباب على أرضسيناء وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحى والثقافى والفنى لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعون على أرض مصرنا الحبيبه فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ ويمر المهرجان في دورته المقبلة بطفرة واضحة سواء من جانب الحضور الدولي
الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .
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