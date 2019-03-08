بسبب كده باي..روتانا تمنح هوية جديدة لنوال الزغبي

أقامت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات". احتفالية إطلاق الأسطوانة الجديدة "كده باي" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، وهي الأسطوانة الخامسة لها في تاريخ تعاوناتها مع "هرم شركات الإنتاج" بعد عودتها من جديد لبيتها الفني "روتانا".

وقد انطلقت السهرة بعد أن رحبت مقدمة الحفل جومانة بو عيد، بالأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، الذي ارتجل عبارته معبراً عن سعادته بعودة انضمام نوال للشركة، ومباركًا لها أسطوانتها الجديدة، وعرج في كلامه إلى اللغط السائد في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول: من هي نجمة روتانا الأولى حاليًّا؟، مؤكداً أن كل الفنانات في الشركة هن نجمات روتانا، وإن اجتهادهن وحرصهن على تقديم الأفضل هو ما يمنحهن التميّز، والجمهور في النهاية هو الحكم. لتنطلق بعدها

المناسبة التي شهدها فندق "الفورسيزن" بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث جاء الجميع للاحتفاء مع نوال الزغبي و"روتانا" بالمولود الجديد "كده باي" وأغاني الأسطوانة العشرة. وهذه المرة جاء حفل إطلاق الألبوم الجديد مختلفاً عما جرت العادة عليه، إذ خلت المناسبة من إقامة مؤتمر صحفي، والاكتفاء بعد انتهاء السهرة بعدد من اللقاءات الجانبية بين نوال ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وما إن أنهى الأستاذ سالم الهندي كلمته، حتى أخذت الفرقة الموسيقية مكانها على المسرح بقيادة المايسترو إيلي العليا ليبدأ العزف، وتطل نوال الزغبي بأناقتها ورشاقتها وذهبية شعرها كواحدة من أميرات عصر النهضة الأوروبية، الكل يطالعها ويتغزّل بها ويتفاعل مع

أغاني أسطوانتها الحديثة، وكانت "كده باي" هي مسك ختام غنائها، بعدها ألقت نوال السلام، وأهدت ألبومها الجديد لكل شخص يحبها ولا يحبها، شاكرة كل من حضر، وكل شخص تعاملت معه في هذا الألبوم، وشقيقها مارسيل الزغبي، كما قدمت الشكر لشركة "روتانا" والأستاذ سالم الهندي، لتتساءل بعدها: لماذا الشمس مشرقة الليلة؟ وتستكمل كلامها معلقة :"بالطبع لوجود "شمس الأغنية" معنا نجوى كرم، واصفة إياها بـ"حبيبة القلب"، كذلك رحبت "النجمة الذهبية" بالنجوم الفنانين من الحضور: ماغي بو غصن وشكران مرتجى والمطرب ناجي الأسطا، تلى ذلك تقديم فيلم أنجزته "روتانا" عن "النجمة الذهبية" جاء في ختامه طلب استئذان من أسرة نوال (والديها وأشقاؤها) بالموافقة على استبدال اسم عائلتها بـ"الذهب"، استنادا إلى لقبها، لتصبح نوال الذهب عوضًا عن نوال الزغبي!، ومع تحبيذ الحضور هذا المطلب، جاء الختام مع بعض اللوحات الموسيقية، التي رافقت تناول الجميع العشاء، ومن ثم التقاط الصور التذكارية التي تؤرخ حدث نوال وروتانا ..و"كده باي".