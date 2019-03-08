أقامت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات". احتفالية إطلاق الأسطوانة الجديدة "كده باي" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، وهي الأسطوانة الخامسة لها في تاريخ تعاوناتها مع "هرم شركات الإنتاج" بعد عودتها من جديد لبيتها الفني "روتانا".
وقد انطلقت السهرة بعد أن رحبت مقدمة الحفل جومانة بو عيد، بالأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، الذي ارتجل عبارته معبراً عن سعادته بعودة انضمام نوال للشركة، ومباركًا لها أسطوانتها الجديدة، وعرج في كلامه إلى اللغط السائد في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، حول: من هي نجمة روتانا الأولى حاليًّا؟، مؤكداً أن كل الفنانات في الشركة هن نجمات روتانا، وإن اجتهادهن وحرصهن على تقديم الأفضل هو ما يمنحهن التميّز، والجمهور في النهاية هو الحكم. لتنطلق بعدهاالمناسبة التي شهدها فندق "الفورسيزن" بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث جاء الجميع للاحتفاء مع نوال الزغبي و"روتانا" بالمولود الجديد "كده باي" وأغاني الأسطوانة العشرة. وهذه المرة جاء حفل إطلاق الألبوم الجديد مختلفاً عما جرت العادة عليه، إذ خلت المناسبة من إقامة مؤتمر صحفي، والاكتفاء بعد انتهاء السهرة بعدد من اللقاءات الجانبية بين نوال ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وما إن أنهى الأستاذ سالم الهندي كلمته، حتى أخذت الفرقة الموسيقية مكانها على المسرح بقيادة المايسترو إيلي العليا ليبدأ العزف، وتطل نوال الزغبي بأناقتها ورشاقتها وذهبية شعرها كواحدة من أميرات عصر النهضة الأوروبية، الكل يطالعها ويتغزّل بها ويتفاعل مع
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كده باي..روتانا تمنح هوية جديدة لنوال الزغبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.