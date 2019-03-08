بالفيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس أغنيته الجديدة القمر

روّج الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة بعنوان "القمر"، فنشره مقطع فيديو ظهر فيه من الكواليس أثناء تصويرها، ووعد جمهوره بالمزيد من المفاجآت، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق رمضان علي الفيديو قائلًا: "سيادة الجمهور الغالي.. الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت.. ثقة في الله نجاح.. أغنية القمر.. أقوي حفله في مصر". ثقة في الله نجاح.. أغنية القمر.. أقوي حفله في مصر".

جدير بالذكر أن محمد رمضان احتفل بالأمس بتصدره المركز الثاني في تصنيف المشاهدات العالمي لأكبر 10 قنوات "يوتيوب" للممثلين، كما يخوض موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته الي جانب كل من ماجد المصري، أحمد صيام، هلا شيحة، يوسف عثمان، سامي عبد الحليم، نسرين أمين، مصطفي منصور، هناي مهنى، حسام داغر، تأليف عبد الرحيم كمال، و إخراج ياسر محمد سامي.

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