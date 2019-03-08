بالفيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس أغنيته الجديدة القمر

روّج الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة بعنوان "القمر"، فنشره مقطع فيديو ظهر فيه من الكواليس أثناء تصويرها، ووعد جمهوره بالمزيد من المفاجآت، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق رمضان علي الفيديو قائلًا: "سيادة الجمهور الغالي.. الأسبوع القادم مليء بالمفاجآت..ثقة في الله نجاح.. أغنية القمر.. أقوي حفله في مصر".
جدير بالذكر أن محمد رمضان احتفل بالأمس
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