شاهد.. شيرين تهنئ المرأة في يومها العالمي

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة جمهورها من النساء في يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم، ونشرت صوره لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وعلقت شيرين علي الصورة قائلة: "كل سنة وكل ست طيبة وجدعة، اليوم العالمي للمرأة"، وحازت الصورة علي

إعجاب متابعيها وتلقت هي الأخري التهاني بتلك المناسبة.جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب تستعد لإحياء حفل جماهيرى كبير بدولة البحرين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر، يوم 14 من شهر مارس الجارى.