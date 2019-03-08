بالفيديو.. كليب "ناسيني ليه" يتجاوز الـ22 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحه

حقق فيديو كليب "ناسيني ليه"، للفنان تامر حسني نجاحًا كبيرًا، محققًا 22 مليونًا و284 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، توزيع تامر على، وسام عبد المنعم، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق.





يذكر أغنية "ناسيني ليه"، من ألبوم "عيش بشوقك"، وهو آخر أعمال تامر حسني، ويتضمن أيضًا أغنيات "قابلتيني، ناسيني ليه، كفياك أعذار، لا يوم من أيامه، ورد صناعي، وأخيرا، أنت معايا مع الشاب خالد ، عيش بشوقك، حكايات الحب، لولاك حبيبي، تمن اختيار، و100 وش".