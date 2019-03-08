اليوم.. ختام الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، بحضور د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، د.إيناس عبد الدايم، الكاتب الصحفي جمال زايدةرئيس مؤسسة نون، الفنانة عبير صبري، الفنانة انتصار، الفنانة ألفت عمر، بالإضافة لأعضاء لجان التحكيم، وذلك في تمام الساعة الخامسة
ومن المقرر أن يتضمن الحفل تكريم المخرج الصيني "شيه فيي" رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الطويلة والتسجيلية والتحريك، كما ستقوم الفرقة الصينية وفرقة تتارستان بتقديم فقرات غنائية خلال الحفل.
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