اختيار الصين كضيف شرف مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية يعزز التبادل الثقافي

أكد المخرج السينمائي الصيني شيه فاي أن اختيار بلاده كضيف شرف مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية يعكس رغبة وتطلع الطرفين الصيني والمصري لتعزيز التبادل الثقافي.

وأضاف فاي، وهو رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الصين بثتها اليوم الجمعة- أن "اشتراك الصين في مهرجان شرم الشيخ يساعد المصريين على معرفة الكثير عن الأفلام الصينية والأوجه الثقافية الأخرى للصين.. لقد شعرنا بالفخر حين تمت دعوتنا كضيف شرف للمهرجان".

وتابع أن هناك حاجة لزيادة الوعي بأهمية السينما بشكل عام لجذب المزيد من الجمهور، مشيدا

بالأفلام المشاركة في المهرجان، باعتبارها "ثرية ومتنوعة وجيدة في المجمل".وأشار إلى أن مشاركة الصين في الدورة الثالثة للمهرجان مشاركة قوية وعميقة وليست مقتصرة فقط على الأفلام، حيث عقد الجانب الصيني ندوة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة موضوعات مهنية حول صناعة السينما وتبادل الآراء مع الزملاء من مصر ودول الخليج والدول الآسيوية الأخرى، لافتا إلى تقديم عروض صينية أخرى في الرقص والموسيقى والغناء مساء الأربعاء على هامش المهرجان، لتعزيز المعرفة بالفنون الصينية.وحول السينما المصرية، قال المخرج الصيني إنه أحب أفلام الخمسينيات خاصة أفلام الثنائي عمر الشريف وزوجته فاتن حمامة.وعن فرص الأفلام الصينية في دور العرض المصرية، قال فاي "لست متأكدا أن الأفلام الصينية قد يكون لها نصيب في العرض في دور السينما المصرية، لكن بعض الأفلام التجارية قد تكون لديها الفرصة لذلك"، موضحا أن هناك فروقا بين الأفلام الصينية والمصرية من حيث المحتوى والحبكة، والجمهور من الطرفين في حاجة لمزيد من الوقت لفهم ذلك، خاصة أن الفيلم المصري به الكثير من الحكي.وكانت فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، بدأت يوم السبت الماضي، بمشاركة 58 فيلما من 26 دولة، بينها: الصين التي شاركت بفيلم للرسوم المتحركة يسمى "قصة الصياد الصغير"، وكذلك فيلم وثائقي يحمل عنوان "السيد بيج".