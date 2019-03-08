إليسا تنهي خلافها مع نوال الزغبي وهذا ما طلبته من محبيها

بعد أن تفاقمت الازمة غير المعلنة بين الفنانتين نوال الزغبي وإليسا، وقيام هذه الأخيرة بإلغاء متابعتها لنوال على تويتر، قررت إليسا وضع حد لهذا الخلاف من خلال رسالة وجهتها عبر حسابها الخاص على تويتر.

فقد كتبت إليسا "‏كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل. أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز".

وتابعت " ‏كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة. الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني".

وبهذا تنهي إليسا سجالا استمر لأيام، وتخطى حد التراشق بين الفانز ليصل إلى الفناناتين اللتين يبدو انهما اتفقتا ضمنا على إنهاء معركة لن تعود على اي منهما بفائدة.