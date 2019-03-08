إليسا ترد بشكل مباشر على نوال الزغبي... ردها صادم

على الرغم من إجراء الفنانة نوال الزغبي مقابلة مصورة اشادت فيها بزميلتها اليسا، رافضة محاولات البعض تعكير صفو العلاقة بينهما، قامت اليسا مساء امس الخميس بإلغاء متابعة نوال على تويتر، الامر الذي تنبه له متابعو الفنانتين.

وقد برر محبو اليسا الامر، بقيام نوال بعمل لايك على تعليقات تسيء لزميلتها، التي قامت بدورها بعمل ريتويت لاستفتاء وضعها مع نجوى كرم ونوال في سؤال مفاده من هي نجمة روتانا الاولى، وهو استفتاء تصدرته اليسا، في يوم احتفال الشركة بإعادة نوال الى ربوعها.

وتبين من الغاء اليسا متابعة نوال ، ان الامر لم يكن مجرد حرب وهمية بين الفانز، بل حرب حقيقية تخفي خلفها خلافات حادة، لم تفلح محاولات نوال في تلميعها، لتتخذ اليسا قرارها وتلغي متابعة نوال، مؤكدة ان الامور وصلت الى خواتيمها، وان لا علاقة مع نوال بعد اليوم.

فهل تتدخل شركة روتانا وتنهي الخلاف؟ ام ان العودة الى الوراء لم تعد ممكنة؟

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