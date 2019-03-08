مجلة فوربس تختار بلقيس ومحمد عساف وبسمة العتيبي كمؤثرين في مجال الفن تحت ال ٣٠

نشرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، قائمة Arab 30 under 30 التي تضم أسماء المؤثرين العرب العرب تحت سن الـ30 عاماً.

وضمت القائمة الفنانة اليمنية بلقيس والفنان الفلسطيني محمد عساف، والمغنية السعودية بسمة العتيبي، نظراً للنجاحات التي حققوها خلال الاعوام الماضية.

كما ضمت القائمة اللبناني مروان أبو ديب المقيم في ماساشوستس الأميركية، وهو يملك إرثاً كبيراً في تصميم المدن الذكية في مختلف دول العالم، و7 مصريين من بينهم بطلة الاسكواش للنساء نور الشربيني.

وتستهدف قائمة مجلة فوربس، الشباب الين يقيمون في دول عربية أو الذين لهم إرث عربي، ممن لم يبلغوا الثلاثين عاماً، في مجالات التكنولوجيا والأعمال والرياضة والفن، والذين يتمتعون بالقدرة على تغيير المستقبل.

وضم إختيار الأشخاص من 14 قطاعاً و15 دولة عربية.