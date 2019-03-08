هزال كايا تفجر مفاجأة بشأن عدم حضور بيرين سات حفل زفافها!

بعد مرور أكثر من شهر على زواج الفنانة التركية هزال كايا، على علي أطاي، إلا أن الكثيرين من محبي الدراما التركية في الوطن العربي مازالوا يتحدثون عن غياب الفنانة بيرين سات عن الحفل؛ خصوصاً مع علاقة الصداقة التي تجمعهما، ومع حضور معظم نجوم تركيا، ومعظم أبطال مسلسل العشق الممنوع عن الحفل؛ فهل دب خلاف بين الصديقتين، منع بيرين من حضور الحفل؟

هزال فاجأت الجمهور برد غير متوقع على الأمر الذي انتشر بشدة خلال الفترة الماضية؛ حيث ردت قائلة: غاب العديد من أصدقائي عن حضور حفل زفافي جراء انشغالهم، لكن الإعلام انشغل بغياب بيرين سات فقط، ونحن عندما ندعو أصدقاءنا، نعلم أن حضورهم غير مؤكد، وأنا وبيرين سات لم يكن لدينا وقت كثير لتوطيد صداقتنا، وحياتنا ليست مثل أبطال «العشق الممنوع»، أنا أحب الحياة والعلاقات البسيطة.

وهو ما اعتبره البعض رداً غير متوقع من هزال؛ خصوصاً مع علم الجميع بطبيعة العلاقة والصداقة القوية التي تجمع بينهما منذ فترة ليست بالقصيرة، وجاءت تصريحات هزال في إطار ترددها على بعض الصحافيين أثناء تواجدها في حفل لاستقبال مولودة إحدى صديقاتها من نجمات تركيا.