ماجد المهندس يطرح أغنية “غيرك ف لا”.. استمعوا إليها

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “غريك ف لا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
أغنية “غيرك ف لا” لـ ماجد المهندس، من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع: سيروس.
تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على يوتيوب.
لمشاهدة فيديو أغنية “غيرك ف لا”:
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