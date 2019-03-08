ماجد المهندس يطرح أغنية “غيرك ف لا”.. استمعوا إليها

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “غريك ف لا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أغنية “غيرك ف لا” لـ ماجد المهندس، من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع: سيروس.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ24 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” على يوتيوب.

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لمشاهدة فيديو أغنية “غيرك ف لا”: