الملكة اليزابيث تنشر أول صورة لها على انستجرام

متابعة بتجــــــــــــــرد: شاركت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أول منشور لها عبر انستغرام وقد وثّقت عدسات الكاميرات هذه اللحظة الفريدة في حياة الملكة البالغة من العمر 92 عاماً.

فخلال زيارتها لمتحف العلوم في العاصمة لندن، حمّلت الملكة أول منشور لها عبر حساب The Royal Family التابع للعائلة الملكية البريطانية عبر انستغرام.

واختارت اليزابيث الثانية أن تنشر صورة من الأرشيف الملكي وهي رسالة أرسلت إلى جدها الأكبر الأمير ألبرت، من قبل الرائد في عالم الكمبيوتر تشارلز باباج كتبت عام 1843.

وتحدثت الملكة في منشورها الجديد عن “أجدادها العظماء”، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا وأهمية العلوم والتكنولوجيا.

وكتبت أسفل الصورة: “اليوم، ومع زيارتي لمتحف العلوم كنت مهتمة بكشف رسالة إلى جدي الأكبر الأمير ألبرت قام تشارلز باباج الذي ينسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم محرك الفرق والذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي منه في يوليو/تموز عام 1843”.