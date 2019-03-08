أنجي وجدان: "طلعت روحي" يوصِل مشاعري الصادقة للجمهور

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: عبّرت الفنانة أنجي وجدان عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع دورها في مسلسل "طلعت روحي" المعروض راهناً على الشاشات المفتوحة. مشيرةً إلى أنها لمست ردود فعل في الشارع وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاق عرضه في مصر، وهو ما جعلها تشعر بأن رسالة العمل قد وصلت بالفعل للجمهور.

وأضافت في حديثها لـ"إايلاف" أن التفاعل جاء كبيراًة جداً بعد عرض المسلسل على الشاشات المفتوحة. بعد عرضه سابقاً على إحدى القنوات المشفرة مشيرة إلى أنها تابعت شغف الجمهور لمعرفة تطور الأحداث والتوقعات التي كان يتم بناؤها على مواقف الشخصيات من الحلقات التي عُرِضَت بالفعل. وهو ما عكس اهتماماً وتصديقاً لأحداث العمل.

وأشارت إلى أن عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني لم يضايقها لكونها تدعم وجود عروض درامية جديدة على مدار العام. خاصةً وأن الجمهور يشاهد الأعمال بتركيزٍ أكبر بعيداً عن السباق الرمضاني. لافتة إلى أنه من المهم أن تتواجد الدراما المصرية طوال العام وليس في رمضان فقط ،حتى يتمكن الجمهور من متابعة أعمال جديدة في أي وقت من السنة.

وعن كون العمل مأخوذ من مسلسل أميركي، قالت أنها شاهدت النسخة الأميركية منه. وتحمست للفكرة عندما قرأت السيناريو والمعالجة المصرية للأحداث. مشيرةً إلى أن صنّاع المسلسل حرصوا قبل التنفيذ على اتباع الطرق القانونية للحصول على حقوق تمصير المسلسل ولا يوجد مشكلة في هذا الامر، لاسيما وأن ثمة تجارب درامية مماثلة قُدِّمَت في الفترة الأخيرة مأخوذة من أعمال اجنبية، وحققت نجاحاً جماهيرياً.

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وأكدت أن طريقة كتابة الحوار والمشاعر الموجودة في الأحداث كانت أحد أسباب حماسها للتجرب.ة خاصة وأنها لمست قلبها وعقلها بشكلٍ مباشر. لافتة إلى أنها صدقت السيناريو وهو أحد أهم عوامل النجاح من وجهة نظرها.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بالقلق في البداية لكون المسلسل تجربتها الأولى في البطولة الدرامية، لكنها في الوقت نفسه كانت حريصة على أن لا تكون هذه التجربة من خلال عمل عادي. وهو ما حدث في "طلعت روحي". لافتة إلى أن جلسات العمل لعبت دوراً كبيراً في التحضير للشخصيات المختلفة وهي جلسات شارك فيها جميع صنّاع المسلسل بجانب المخرج والمنتج، مما انعكس على الشاشة بشكلٍ إيجابي.

وأوضحت أنها قصدت من خلال المسلسل إيصال رسالة للفتيات بأن كل فتاة عليها أن تحب نفسها كما هي. وأن لا تغضب من التعليقات السلبية التي قد تتعرض لها. لأن الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع هذه المواقف، هي التي تجعل الشخص أكثر قدرةً على مواجهة المجتمع وإثبات نفسه. لافتة إلى أنها قامت بالتحضير لتفاصيل الدور والشخصية مع الكاتب شريف بدر الدين قبل التصوير، ما انعكس بشكلٍ ايجابي على الأحداث التي تم التركيز فيها على المشاعر والأحاسيس المختلفة، ما ساهم بإيصالها للجمهور.

وحول إمكانية تقديم جزء ثان من المسلسل، قالت أن هذا الطلب تكرر كثيراً من الجمهور بعد عرض المسلسل، لكن حتى الآن، لا يوجد خطة مؤكدة لتقديم جزء جديد. خاصةً وأن التجربة ليست سهلة وتقديم جزء جديد منها يتطلب أن يكون هناك قصص وحكايات واقعية يمكن أن يصدِّقها الجمهور. حتى لا يكون أقل مستوى وبمثابة استغلال لنجاح الجزء الأول.

وعن سبب غيابها سينمائياً، قالت انجي انها تشتاق للعودة إليها وتتمنى ان يحدث ذلك قريباً لافتة إلى ان غيابها راجع لبحثها عن عمل يضيف لها فنيا.

