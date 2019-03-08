فن ومشاهير

رامز جلال يُسافر إلى لندن من أجل برنامجه الجديد

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سافر الفنان رامز جلال إلى لندن، من أجل برنامج مقالبه الجديد، والذي سيعرض في رمضان المقبل، وتعود رامز منذ سنوات طويلة، على عمل برنامج مقالب في المشاهير.

وسيأخذ البرنامج، شكلًا جديدًا، هذا العام وفكرته أيضًا حيث سيظهر رامز بشخصية متقدمه في العمر، والتي تختلف عن الأعوام الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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