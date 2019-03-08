رامز جلال يُسافر إلى لندن من أجل برنامجه الجديد

سافر الفنان رامز جلال إلى لندن، من أجل برنامج مقالبه الجديد، والذي سيعرض في رمضان المقبل، وتعود رامز منذ سنوات طويلة، على عمل برنامج مقالب في المشاهير.
وسيأخذ البرنامج، شكلًا جديدًا، هذا العام وفكرته أيضًا حيث سيظهر رامز بشخصية متقدمه في العمر، والتي تختلف عن الأعوام الماضية.
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