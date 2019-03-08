هل طلب بن أفليك الزواج من صديقته ليندسى شوكوس؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طلب بن أفليك الزواج من صديقته ليندسي شوكوس؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن زعم أحد المواقع أن نجم هوليوود الشهير أخذ خطوة في علاقته مع منتجة "Saturday Night Live" وطلبها للزواج ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى ما تردد ووصفه بالشائعة والقصة المفبركة التي تتجدد كل فترة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " منذ عدة أيام تقريرا يؤكد أن بعد عودة علاقة بن أفليك وشوكوس ، كان على النجم الشهير فعل شيء مهم من أجل الحفاظ علي هذه العلاقة وللفوز بليندسي، و نقل الموقع عن مصدر مجهول أن بن أفليك كان يشعر بالوحدة بدون ليندسي و أراد أن تشاركه حياته للأبد.

و أشار الموقع أن المنتجة الشهير تفكر في الموضوع بشكل جاد ، لكن المصدر لم يكشف عن الطريقة والمكان الذي اختاره بن أفليك ليطلب من صديقته الزواج.

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