محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة المرأة بعيدها، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "المرأة منها نصف المجتمع وبس. المرأة كل المجتمع، ولو ما منها، ما في مجتمع، ولا في أمل، ولا في استمرارية".
وأضافت "في يوم المرأة العالمي، دعوة واحدة لجميع النساء في العالم: لا تسكتن عن حق مقدس أبدا!".
يُذكر أن إليسا خضعت مؤخرًا في بروكسل لعملية جراحية في يدها بسبب تورمها وتراكم المياه في جسدها، بسبب العلاج الذي كانت تحصل عليه فترة إصابتها بمرض سرطان الثدي.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للمرأة.. هذا ما طلبته إليسا من نساء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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