تفاصيل حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
يختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية فعاليات دورته الثالثة برئاسة المخرج مجدي أحمد علي.
ويبدأ حفل الختام في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمنتجع بورتو شرم السياحي، ويتضمن الحفل تكريم المخرج الصيني "شيه في" رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب توزيع جوائز الأفلام الطويلة والتسجيلية والتحريك، كما ستقوم الفرقة الصينية وفرقة تتارستان بتقديم فقرات غنائية خلال الحفل.
من المقرر أن يشهد الحفل حضور د.خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، والكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مؤسسة نون، الفنانة عبير صبري، الفنانة انتصار، الفنانة ألفت عمر.
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