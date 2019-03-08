ممثلة عراقية تتهم سعاد حسني بالغيرة منها وسبب سفر لطفي لبيب لدبي..تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "كيف ردت أصالة على سؤال عمرو أديب إذا كانت فقدت شخص عزيز عليها مؤخرًا، ممثلة عراقية تكشف عن غيرة سعاد حسني منها، ونضال الشافعي يتمنى تقديم عمل كوميدي، وسبب سفر لطفي لبيب إلى دبي بعد خروجه من الجيش،.."، وغيرها من التصريحات التي نستعرضها في السطور التالية..

أصالة

تحدثت المطربة أصالة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة MBC مصر، عن رأيها في الألبومات التي طُرحت في الأسواق مؤخرًا، وقالت "شيرين كانت رائعة وكتير عجبني ألبومها، وحبيت ألبوم أنغام كله حلوـ وكذلك ألبوم آمال ماهر في الأول قلت لصحابي اني ما حبيته كإني كنت محضرة ما حبه بس لما سمعته اكتر من مرة لقيته رائع".

وأضافت "حماقي بيجنن رائع وعمل كتير موسيقى حلوة ممتعة وأداؤه متغير، وتامر حسني مُفرح وكتير بحبه على المستوى الشخصي وبحب مواقفه وطريقته، وعمورة بيجنن دائمًا".

وسألها أديب إذا ما كانت فقدت مؤخرًا شخص عزيز على قلبها، أو إذا كان من الوارد أن تشطب أحدًا من حياتها، وردت "مرات آه، وصلت حتى مع أقرب المقربين لكن بترك الزمن بيغير لأن أنا بني آدم رأيي بيتغير حسب ما بشوف الصورة من بعد، وبعرف ان المشكلة لما بيكون أحد أطرافها قريب منك أكيد ما بيكون عادل، هذا الشعور أكيد، فيه ما بينا ذكريات كتيرة اكيد هو مؤقت".

إياد نصار

سألت المذيعة سمر يسري الفنان إياد نصّار عن نصيحته للفنان محمد رمضان بأن يصبح أكثر هدوءًا، وتأكيده على أن رمضان ليس حالة، وقال خلال استضافته في برنامج "حلفة 11" المعروض على قناة ON E "مقصدتش بكلمة مش حالة انه مش ناجح، لا هو ناجح وده شيء كلنا شايفينه، لكن المصطلحات محتاجة إعادة صياغة، كلمة حالة تُطلق على أشخاص قعدوا أربعين سنة نجوم، الحالة تُقاس بالفترة، بالإنجاز، بالعمر والاستمرار".

وتابع عن الهجوم الذي يتعرض له رمضان "في وقت حسيت إن محمد رمضان من حقه يطلع يرد زي ما هو عايز، هو مركز بيعمل أعماله ممكن نختلف فنيًا في حاجات معاه، لكن نقدر نقولها كفنانين مع بعض، لكن مش محتاج الهجوم ده عليه".

سوزان نجم الدين

واستضاف الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامجه "كل يوم" المعروض على قناة ON E، الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وقالت خلال الحلقة "فيه فنانين خانوا العيش والملح وخانوا الوطن، قليلين بس معروفين والشعب السوري على الأقل يعرفهم".

وتابعت "نحن بحرب وحرب كونية لا حرب عادية، الأمر الذي أثر على الإنتاج الدرامي السوري، حرب مباشرة وغير مباشرة على التقاليد، الثقافة العربية للإنسان، على ريحة الحضارة العربية من كل النواحي، والفن مرآة المجتمع طبيعي يتأثر، وصار فيه تشرذم ورحيل للكوادر السورية العظيمة في كل مكان في الوطن العربي والعالم".

نضال الشافعي

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خلال استضافته في برنامج "عين" على قناة "الحياة"، قال الفنان نضال الشافعي "نفسي أقدم عمل كوميدي بس الكوميديا صعبة وخطر، وإذا مكانش عندك ناس مقدرة الفكرة دي زي ما انا مقدرها لازم تطلع أوت، لازم يكون ورق مكتوب يضحك ومبحبش فكرة الاستظراف، أو أن يتقال أنا نفسي في كوميديا موقف، اللي يقول كده يبقى مبيعرفش يضحك، لأ لازم يكون الفنان دمه خفيف".

زياد برجي حكايات لطيفة على قناة dmc

تحدث الفنان اللبناني زياد برجي عن نشأته في عائلة بسيطة، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "حكايات لطيفة" الذي تقدمه الفنانة لطيفة على قناة DMC.

وقال زياد "أنا من عيلة تتكون من 6 شباب وبنتين وماما وبابا، كنا عايشين في غرفتين، بيت متواضع وبسيط، اخدت أفكار من ثقافة البيت ومن المرحوم والدي، واشتغلت صغير من غير علم أهلي فقط أمي لأنها كاتمة أسراري، وكان عمري 12 سنة، أول مرة اشتغلت في صيد السمك، واشتغلت في مكب للنفايات، وفي الجامعة اشتغلت على كاشير عشان اساعد أهلي"..

لطفي لبيب

كشف الفنان لطفي لبيب، عن سبب سفره إلى دبي بعد انتهائه من فترة تجنيده، وذلك في حلقة جديدة من حلقات "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC.

وأشار إلى أن بعد خروجه من الجيش لم يكن يمتلك مالًا يساعده على شراء شقة وفرشها، فقضى 3 سنوات و8 شهور في دبي، وعنها يقول "عملتلهم مسرح هناك، اسمي مذكور في موسوعة الشارقة، عملتلهم مسرحية لنجيب محفوظ، وهو كان طول عمره بيكتب قصص لكن كتب 3 مسرحيات، هي (التركة) و(النجاة) و(يحيي ويميت)، وأنا اخترت تقديم المسرحية الأولى".

شذى سالم

قالت الممثلة العراقية شذى سالم، إنها وقفت أمام الفنانة سعاد حسني في فيلم "القادسية"، وإن سعاد اعترضت على وجودها في البداية، وكانت تريد ممثلة محترفة لا شابة في بداية حياتها الفنية.

وأضافت شذى في حوار أجرته على قناة MBC العراق "المخرج صلاح أبو سيف أصر على وجودي بالفيلم. سعاد حسني أسطورة لا يمكن أن تتكرر، لحد الآن أشوف أفلامها القديمة رائعة تجسد كل الأدوار، وكان من حقها لأنها نجمة".

وأضافت "بعدين تفاجأت بشغلي وأدائي معاها وكانت تفكر أن هذه الشابة راح تحقق شيء. صارت بعض الأشياء كانت تسأل الماكيير المصري عبدالوهاب قطب واللي كان بيعملي المكياج، بيستعمل ايه لبشرتي وكان يرد أنني شابة صغيرة وبشرتي نضرة"، متابعة "في البداية ما عذرتها لكن بعد تجربة شفت غيرتها هذه حقها، وفي القاهرة استقبلتني بشكل رائع وقالتلي انتي فنانة وإنسانة، كان اعتذار تقريبًا".